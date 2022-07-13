Киев признался в нанесении удара из американской РСЗО HIMARS по Луганску

Советник главы ОП Украины Арестович подтвердил, что ночной обстрел Луганска производился ВСУ из РСЗО HIMARS.

13 июля внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в пресс-релизе заявил, что ночной обстрел, 12 июля 2022 года, складов в Луганске производился украинскими бойцами американскими реактивными системами залпового огня HIMARS.

Примечательно, что официальные представители СЦКК, в своём пресс-релизе касательно произошедшего в Луганске также утверждали, что бойцы ВСУ выпустили девять ракет из РСЗО HIMARS.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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