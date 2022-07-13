Европол призвал усилить контртеррористические меры в ЕС

Несмотря на снижения уровня террористических атак более чем в 4 раза Европол обозначил новые угрозы и призвал к усилению мер по борьбе с терроризмом в ЕС.

Общее количество совершенных, предотвращенных и неудавшихся атак в 2021 году (15) значительно ниже, чем в предыдущем – 2020 году (57), указывается в годовом отчете Европола.

Однако в отчете указано, что ситуация на Украине и пандемия представляют угрозу безопасности на долгие годы.

Выводы доклада подтверждают, что «терроризм по-прежнему представляет реальную и реальную опасность для ЕС», говорится в заявлении исполнительного директора Европол Катрин Де Болле.

«Во время геополитических потрясений ЕС должен, более чем когда-либо, продолжать свои контртеррористические меры», — добавила она: «Нет никаких сомнений в том, что геополитические изменения и последствия войны России против Украины окажут долгосрочное влияние на безопасность ЕС».

Ситуация на Украине уже привлекла радикально настроенных лиц из государств-членов ЕС, которые присоединились к боевым действиям с обеих сторон. Кроме того, конфликт может спровоцировать реакцию и мобилизацию экстремистов, особенно в Интернете.

По словам Катрин Де Болле, необходимо учитывать уроки, извлеченные в прошлом в отношении обращения с иностранными боевиками, возвращающимися с полей сражений на Ближнем Востоке.

В некоторых государствах ЕС возникли экстремистские течения антиправительственной направленности, враждебные к мерам по борьбе с Covid 19.

Они проявляют себя в виде открытых угроз, ненавистнических сообщений, распространяемых в Интернете, и призывах к применению насилия.

В 2021 году в ЕС было арестовано 388 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с терроризмом. По данным Европола, более двух третей (260) арестов были произведены после расследований джихадистских террористических преступлений в Австрии, Франции и Испании.