Политолог Романова: Литва намерена затягивать вопрос «калининградского транзита» до подписания документов
Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, политолог Татьяна Романова заявила, что несмотря на поиск компромиссных решений по транзиту в Калининград, Литва будет затягивать этот вопрос до последнего.
Татьяна Романова указала на то, что несмотря на якобы поиск выхода из сложившейся ситуации, Брюссель поддерживает Вильнюс по закрытию транзита товаров в Калининград. Это значит, что Литва вполне спокойно может затягивать решение вопроса до последнего.
Политолог считает, что в ЕС понимают последствия эскалации, которые могут быть серьезными, поэтому пытаются договориться с Кремлем и Вильнюсом. Тем не менее, Литва не будет предпринимать никаких шагов до подписания определенных документов, разрешающих транзит из России в Калининград санкционных товаров.
Романова подчеркнула, что ЕС и Россия уже договорились о транзите грузов в Калининград, однако документ предлагает только Брюссель, Вильнюс как бы стоит в стороне. Кремль удовлетворяют «новые условия» по неограниченному перемещению грузов между частями России, однако финализирование документа займет несколько недель. Сейчас он и вовсе на рассмотрении у литовской стороны.
Татьяна Романова заключила, что в конечном итоге Евросоюз «продавит» Литву, а события будут развиваться примерно по тому же сценарию, как с турбиной «Газпрома» в Канаде. То есть, более сильная экономика в конец концов попросит более слабую сделать исключение в европейских санкциях против России.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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