Белый уволился из МХАТ имени Чехова и уехал из России
Известный в РФ актёр театра и кино Анатолий Белый уволился по собственному желанию из МХАТ имени Чехова и покинул страну.
Журнал "Театр" сообщает, что популярный российский актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул территорию российского государства.
Анатолий Александрович Белый - российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации.
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Источники, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны.
На сайте храма искусств, где трудился артист, появилось сообщение, что в сентябре 2022 года и далее роль Каренина в постановке Дмитрия Крымова "Сережа" будет играть Константин Хабенский.
В других спектаклях, где был задействован Белый, пока значится его имя, но, по известным причинам, исполнять эти роли звезда сцены и экрана не сможет.
Анатолий Белый трудился в МХТ имени Чехова в течение 19 лет, с 2003 года. Ни одна значимая постановка театра не обходилась без талантливого артиста.
Отметим, что родился актёр в украинском городе Брацлаве 1 августа 1972 года. В этом году артист отпразднует свой 50-летний юбилей.
Настоящее имя знаменитости Анатолий Александрович Вайсман. Белый - творческий псевдоним актёра.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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