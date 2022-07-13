Минобороны России отчиталось об уничтожении 11 пунктов управления ВСУ
Российское Минобороны заявило, что были уничтожены пункты управления украинской армии.
По сведениям Министерства обороны Российской Федерации, за минувшие сутки были уничтожены 11 пунктов управления ВСУ.
Также сообщается о поражении позиций ВСУ с артиллерийскими расчетами.
"Уничтожены 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах", - говорится в сообщении.
Известно стало и о том, что под удар попали подразделения Вооруженных сил Украины, которые находились на территории Николаева.
Минобороны сообщило, что уничтожены были более 400 солдат, а также 10 артиллерийских установок "Гвоздика" и 30 единиц другой военной и специальной техники.
Опубликовано: Николай Скира
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