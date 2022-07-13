Правительство Франции потерпело поражение в парламенте с первым проектом закона о Covid-19
Новое правительство Франции начало первый законодательный период с поражения в Национальной ассамблее.
При голосовании в первом чтении по предложенному закону о пандемии оппозиция удалила центральную часть проекта. В итоге его приняли в значительно урезанном виде. Это был первый законопроект, за который проголосовало созданная Национальное ассамблея.
Центристы президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн потеряли абсолютное большинство в Национальной ассамблее на июньских парламентских выборах. Теперь у оппозиции больше голосов. Голосование впервые показывает, насколько трудно правительству будет найти большинство в парламенте.
Проект касался сохранения некоторых профилактических мер против распространения коронавируса. Существенной частью предложения была возможность вновь ввести подтверждение поездок за границу и во Францию в ближайшие месяцы. Однако депутаты полностью исключило эту статью.
Борн написал в Twitter после голосования, что ситуация серьезная. Левые, консерваторы и правое национальное объединение предотвратят любой контроль вируса на границах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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