Румынские фермеры возмущены тем, что Украина «захватила» порт Констанцу

Ассоциация (Клуб) фермеров Румынии выразила возмущение позицией правительства страны, которая поставила своих аграриев в неравные условия с украинскими.

Эксперт клуба Чезар Георге в своем заявлении выразил точку зрения фермеров в том, что  украинские экспортеры зерновых  фактически захватили мощности порта Констанца, а также железнодорожных и речных перевозок.

«В настоящее время порт не может принять 22 миллиона тонн румынских грузов, 3−4 миллиона тонн из Сербии и Венгрии», — подсчитал эксперт.

Власти объясняют ситуацию тем, что украинские экспортеры переплачивают за вывоз своей продукции, перекрывая платежеспособность румынских фермеров.

В клубе предложили решить вопрос с неравной конкуренцией, создав грузовой буфер, согласованный с румынской и украинской стороной. Это позволит наладить четкую логистику.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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