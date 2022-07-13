Румынские фермеры возмущены тем, что Украина «захватила» порт Констанцу
Ассоциация (Клуб) фермеров Румынии выразила возмущение позицией правительства страны, которая поставила своих аграриев в неравные условия с украинскими.
Эксперт клуба Чезар Георге в своем заявлении выразил точку зрения фермеров в том, что украинские экспортеры зерновых фактически захватили мощности порта Констанца, а также железнодорожных и речных перевозок.
«В настоящее время порт не может принять 22 миллиона тонн румынских грузов, 3−4 миллиона тонн из Сербии и Венгрии», — подсчитал эксперт.
Власти объясняют ситуацию тем, что украинские экспортеры переплачивают за вывоз своей продукции, перекрывая платежеспособность румынских фермеров.
В клубе предложили решить вопрос с неравной конкуренцией, создав грузовой буфер, согласованный с румынской и украинской стороной. Это позволит наладить четкую логистику.
Опубликовано: Тарас Медведев
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