Песков назвал предложение Киева признать Ичкерию «юридическим казусом»
Пресс-секретарь Кремля прокомментировал известие о готовящемся признании Верховной радой Украины суверенитета Чеченской Республики Ичкерия.
Дмитрий Песков назвал этот шаг украинских властей «юридическим казусом и безграмотностью».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пространственно прокомментировал эту украинскую инициативу с явной политической подоплекой.
«… Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ. Все, что оставалось в этом проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году», - напомнил «тугодумам» из Верховной рады Рамзан Кадыров.
Отметим, что боевики наемники самопровозглашенной Ичкерии воюют на стороне ВСУ. Это известные террористы, многие из которых вовсе не имеют связи с Чечней.
Опубликовано: Тарас Медведев
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