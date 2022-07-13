Песков назвал предложение Киева признать Ичкерию «юридическим казусом»

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал известие о готовящемся признании Верховной радой Украины суверенитета Чеченской Республики Ичкерия.

Дмитрий Песков назвал этот шаг украинских властей «юридическим казусом и безграмотностью».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пространственно прокомментировал эту украинскую инициативу с явной политической подоплекой.

«… Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ. Все, что оставалось в этом проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году», - напомнил «тугодумам» из Верховной рады Рамзан Кадыров.

Отметим, что боевики наемники самопровозглашенной Ичкерии воюют на стороне ВСУ. Это известные террористы, многие из которых вовсе не имеют связи с Чечней.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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