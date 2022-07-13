Глава Росавиации Нерадько госпитализирован в реанимацию с множеством переломов
Директор Росавиации Александр Нерадько попал в реанимационное отделение российской больницы с тяжёлыми травмами.
Нынешний глава российской компании "Росавиация" Александр Нерадько был экстренно госпитализирован в реанимацию. У Нерадько диагностированы перелом таза, многочисленные ушибы по всему телу и повреждение глаза.
По данным российских СМИ, Александр Нерадько получил данные повреждения во время велопрогулки, упав с велосипеда в результате несчастного случая.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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