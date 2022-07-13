Дмитрий Рожин назвал условие для начала наступления РФ на Одессу
Российский военный эксперт назвал условие для начала наступления российской армии на Одессу.
Российский военный эксперт Борис Рожин дал интервью газете "Комсомольская правда" и рассказал о перспективах специальной военной операции в Украине.
По словам Рожина, на данный момент штурм Одессы для российских Вооруженных не представляется возможным.
Рожин отмечает, что для выхода к Одессе и ее полномасштабного штурма необходим захват Николаева и создание там плацдарма.
"Операция по взятию Одессы невозможна без взятия Николаева. А он уже станет плацдармом для дальнейшего наступления", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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