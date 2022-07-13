ВСУ получили британские бронетранспортеры FV103 Spartan
По сообщению «Российской газеты», в Украине заметили бронетранспортеры FV103 Spartan британского производства. Фотографии боевых машин опубликовало несколько Telegram-пабликов.
Известно, что бронетранспортеры доставили ближе к территории боевых действий на тягачах КрАЗ-6446. На одной платформе каждого тягача перевозится до двух бронетранспортеров. В общей сложности Великобритания пообещала передать Украине 35 таких боевых машин.
Бронетранспортеры FV103 Spartan поступили на вооружение британской армии в далеком 1978 году. Гусеничная боевая машина имеет броню толщиной 60 миллиметров и дизельный двигатель мощностью 195 лошадиных сил. В арсенале FV103 Spartan пулемет и дымовые гранатометы.
Напомним, ранее в Украине заменили датские боевые машины M113G4DK. Примечательно, что эти бронетранспортеры имели дополнительную защиту, которую установили еще в Дании перед отправкой ВСУ.
В мае российская армия захватила в качестве трофея медицинскую машину Вооруженных сил Украины БММ-4С. Ее построили на базе бронетранспортера БТР-4Е. Сообщалось, что после ремонта ее будут использовать ВС РФ.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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