Экс-президент Шри-Ланки Раджапакса улетает в Сингапур для получения политического убежища

Ушедший с поста президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен вылететь в Сингапур сегодня вечером.

Накануне объявивший об уходе с поста президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен вылететь в Сингапур вечером 13 июля. Там политик намеревается получить политическое убежище. Известно, что Раджапакса уже покинул страну, после чего на Шри-Ланке объявили режим чрезвычайного положения.

После начала протестов в Шри-Ланке митингующие захватили здание резиденции президента и дом премьер-министра, который позднее сожгли.