Экс-президент Шри-Ланки Раджапакса улетает в Сингапур для получения политического убежища
Ушедший с поста президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен вылететь в Сингапур сегодня вечером.
Накануне объявивший об уходе с поста президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен вылететь в Сингапур вечером 13 июля. Там политик намеревается получить политическое убежище. Известно, что Раджапакса уже покинул страну, после чего на Шри-Ланке объявили режим чрезвычайного положения.
После начала протестов в Шри-Ланке митингующие захватили здание резиденции президента и дом премьер-министра, который позднее сожгли.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Кулеба: целью Украины остаётся освобождение территорий на юге и востоке
Рогозин отдал приказ экипажу МКС отключить европейский модуль ERA
МВД ЛНР: белорусским диверсантам из полка «Калиновского» грозит смертная казнь
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину