В Кремле отказались от комментариев о возможных закупках дронов у Ирана
Кремль в среду (13 июля) отказался комментировать заявления США о том, что Россия готовится купить у Ирана сотни беспилотников.
«У нас нет комментариев», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этом во время ежедневного телефонного брифинга.
Он заверил, что президент Владимир Путин не будет вести переговоры о приобретении таких устройств во время своего визита в Иран 19 июля.
Ранее глава МИД Ирана также опроверг заявление США о поставках в России ударных дронов и авиации производства Ирана.
Опубликовано: Тарас Медведев
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