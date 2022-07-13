В Кремле отказались от комментариев о возможных закупках дронов у Ирана

Кремль в среду (13 июля) отказался комментировать заявления США о том, что Россия готовится купить у Ирана сотни беспилотников.

«У нас нет комментариев», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этом во время ежедневного телефонного брифинга.

Он заверил, что президент Владимир Путин не будет вести переговоры о приобретении таких устройств во время своего визита в Иран 19 июля.

Ранее глава МИД Ирана также опроверг заявление США о поставках в России ударных дронов и авиации производства Ирана.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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