Пушилин допустил тайный расстрел приговорённых к казни в ДНР иностранных наёмников

Денис Пушилин сообщил, что приговорённых к смертной казни в ДНР иностранных наёмников может ожидать расстрел.

13 июля глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что приговорённые к смерти в ДНР наёмники из Великобритании и Марокко подали апелляции о решении Верховного суда Донецка, попросив о помиловании.

По словам Пушилина, в случае отклонения данных апелляций всех приговорённых к смерти в Донецке ожидает казнь путём расстрела, который будет совершён в закрытом режиме.