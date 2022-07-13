Пушилин допустил тайный расстрел приговорённых к казни в ДНР иностранных наёмников

Денис Пушилин сообщил, что приговорённых к смертной казни в ДНР иностранных наёмников может ожидать расстрел.

13 июля глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что приговорённые к смерти в ДНР наёмники из Великобритании и Марокко подали апелляции о решении Верховного суда Донецка, попросив о помиловании.

По словам Пушилина, в случае отклонения данных апелляций всех приговорённых к смерти в Донецке ожидает казнь путём расстрела, который будет совершён в закрытом режиме.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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