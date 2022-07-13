Пушилин: иностранные наемники будут расстреляны, если суд ДНР отклонит аппеляцию

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что иностранные наемники будут расстреляны в случае, если суд республики отклонит рассмотрение апелляции.

Пушилин отметил, что все иностранные наемники подали обжалование в апелляционном порядке, установленном законодательством ДНР. На данный момент они ожидают суда. Если суд признает соответствующей деяниям меру наказания, то наемники будут переданы в исполнительную службу для реализации приговора — смертной казни.

Денис Пушилин добавил, что согласно законодательству Донецкой народной республики исполнение смертной казни предусмотрено через расстрел. Однако пока не ясно, удовлетворит ли суд обжалование иностранных наемников.

Двое британских подданных Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим были взяты в плен в Мариуполе и находятся под стражей с 9 июня 2022 года. Все трое признали вину «в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

Пушилин напомнил, что на данный момент в ДНР проводится досудебная подготовка по 100 делам представителей националистического батальона «Азов» ВСУ. В России этот батальон признан экстремистской организацией. Пушилин подчеркнул, что доказательства по делам уже собраны.