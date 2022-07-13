МВД ЛНР допустило смертную казнь попавших в плен наёмников из Беларуси
Пресс-служба МВД по Луганску сообщила о возможности смертной казни белорусских наёмников, воевавших за армию Украину и попавших в плен.
Представители Министерства внутренних дел ЛНР сообщают, что сдавшиеся в плен недалеко от Луганска участники белорусского нацбатальона "Волат", который воюет на стороне армии Украины против России и коалиции Донбасса, могут быть казнены.
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке должны расстрелять двух британцев и одного марокканца, которые вовъевали за ВСУ. Расстрел будет осуществлён, если их прошения о помиловании будут официально отклонены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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