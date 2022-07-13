Взятым в плен белорусским наемникам в ЛНР может грозить смертная казнь

По сообщению помощника главы МВД Луганской народной республики, взятым в плен белорусским наемникам на территории республики, может грозить высшая мера наказания.

По предварительной информации, белорусские наемники, взятые в плане в Лисичанске, планировали организацию серии терактов. Пока не сообщается количество белорусских наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, а также подробностей взятия их в плен.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин, что ранее взятых в плен иностранных наемников также может жать смертная казнь, если суд отклонит апелляцию. Он отметил, что такие решение принимает суд, а не глава республики, поэтому он никак не может повлиять на процесс.

Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим были захвачены российскими войсками в Мариуполе и находятся под стражей с 9 июня 2022 года. Все они частично признали вину в «в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР».

По словам Пушилина, на данный момент рассматривается еще около 100 дел, связанных с военными батальона «Азов» ВСУ. Все они также могут быть приговорены к высшей мере наказания. В России этот батальон считают экстремистским формированием.