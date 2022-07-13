Минобороны: ракетный удар армии РФ уничтожил 350 солдат ВСУ на заводе в Николаеве
Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации 350-ти украинских солдат под Николаевом.
Днём 13 июля Министерство обороны России провело регулярный брифинг, в ходе которого ведомство сообщило, что российские ракетные войска нанесли удар по крупному скоплению украинской армии, подразделения которой базировались возле промышленного предприятия вблизи Николаева.
По итогам удара российских ракет были ликвидированы 350 солдат вооружённых сил Украины и двадцать единиц закреплённой за ними боевой техники.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
МИД Германии: в настоящее время вести переговоры с Россией невозможно
Рогозин отдал приказ экипажу МКС отключить европейский модуль ERA
Кулеба: целью Украины остаётся освобождение территорий на юге и востоке
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину