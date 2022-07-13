Sky News: Борис Джонсон инициировал вотум недоверия своему Кабмину
Борис Джонсон стал инициатором вотума недоверия ранее подконтрольному ему Кабинету министров Великобритании.
Газета Sky News уведомляет, что накануне британская лейбористская партия изъявила желание вынести на голосование вопрос о вотуме недоверия Кабинету министров, сформированному Борису Джонсону из представителей собственной консервативной партии.
К текущему моменту журналисты Sky News обладают информацией о том, что Борис Джонсон стал первым человеком, который поднял вопрос о недоверии к собственному правительству после своей отставки с должности премьер-министра Великобритании и главы консерваторов в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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