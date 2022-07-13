New York Times: 94 процента демократов выступают против Байдена

По данным американской газеты The NY Times, практически вся молодежь демократической партии выступает против Байдена.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден все быстрее теряет поддержку в том числе и среди членов демократической партии страны.

Как сообщает американская авторитетная газета The NY Times, две трети избирателей (имеются ввиду демократы) уже выступают против Джо Байдена.

Также отмечается, что 94 процента молодых сторонников партии не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй президентский срок.

Сам же Байден уверяет, что 92 процента членом демократической партии готовы его поддержать на следующих выборах.