МВД ЛНР: белорусским диверсантам из полка «Калиновского» грозит смертная казнь

Пленных белорусских диверсантов из полка «Калиновского», которые готовили теракт в Лисичанске, может ждать смертная казнь.

Официальный представитель МВД ЛНР Виталий Киселёв в пресс-релизе заявил, что пленённых в Лисичанске наёмников ВСУ из белорусского полка «Кастуся Калиновского», обвиняемых в подготовке к совершению теракта, могут приговорить в высшей мере наказания.

Киселёв уточняет, что если следствие сможет установить факты совершения военных преступлений задержанными белорусскими диверсантами на территории ДНР, где со вчерашнего дня, 12 июля 2022 года, отменили мораторий на смертную казнь, то бойцов «Калиновского» будет ждать высшая мера наказания.