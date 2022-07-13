ВГА Херсонской области просит Россию восстановить Новую Каховку после удара ВСУ

Временная гражданская администрация Херсонской области попросила Россию о помощи в восстановлении города Новая Каховка.

13 июля заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что власти региона попросили правительство России оказать помощь в восстановлении инфраструктуры города Новая Каховка, который накануне был атакован армией Украины из американских ракетных установок "Химарс".

По словам Губарева, чиновники Херсона инициировали создание рабочей группы, которая позволит сформировать список стройматериалов, необходимых для поставки из России в Новую Каховку.