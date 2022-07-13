Президент Ирана заявил, что визит Байдена не принесет безопасности Израилю
Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку не принесет безопасности Израилю.
Ожидается, что президент США Джо Байден в среду прибудет в Израиль для своего первого турне по Ближнему Востоку, в ходе которого он также посетит Саудовскую Аравию.
«Если визиты американских официальных лиц в страны региона будут направлены на укрепление позиций сионистского режима (Израиля, — прим. ред.) и нормализацию его отношений с некоторыми государствами, эти усилия не принесут безопасности » Израилю», — заявил Раиси.
По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, переговоры Джо Байдена в Израиле будут сосредоточены на Иране. В частности, Израиль попытается помешать западным державам, в том числе Соединенным Штатам, вернуться к реализации международного пакта 2015 года, регулирующего ядерную программу Ирана, который Дональд Трамп сорвал в 2018 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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