Стремоусов: вертолёты ВСУ поджигают поля с пшеницей в Херсонской области
Член администрации Херсонской области обвинил украинские войска в поджоге пшеницы на полях регионаю
Официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские военные злонамеренно поджигают пшеничные поля на линии разграничения между Херсонщиной и подконтрольными ВСУ территориями, ввиду чего в Херсоне начинают гореть сельскохозяйственные угодья.
По словам Стремоусова, солдаты ВСУ производят поджог херсонских полей с вертолётов, ввиду чего политик назвал администрацию Киева нациствующим режимом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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