Стремоусов: вертолёты ВСУ поджигают поля с пшеницей в Херсонской области

Член администрации Херсонской области обвинил украинские войска в поджоге пшеницы на полях регионаю

Официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские военные злонамеренно поджигают пшеничные поля на линии разграничения между Херсонщиной и подконтрольными ВСУ территориями, ввиду чего в Херсоне начинают гореть сельскохозяйственные угодья.

По словам Стремоусова, солдаты ВСУ производят поджог херсонских полей с вертолётов, ввиду чего политик назвал администрацию Киева нациствующим режимом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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