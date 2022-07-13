The NY Times: Байден полностью потерял поддержку демократической партии
Президент США Джо Байден утратил всяческую поддержку среди членов демократической партии.
Уже давно стало известно о том, что действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена все чаще критикуют не только в мире, но и внутри страны.
Так, американское издание The New York Times передает, что Байден потерял практически всю поддержку даже среди своих бывших сторонников.
По данным газеты, лишь треть избирателей-демократов поддерживает Байдена, а среди молодых сторонников демократической партии его поддержка просто рухнула до отметки в 6 процентов.
Опубликовано: Николай Скира
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