The NY Times: Байден полностью потерял поддержку демократической партии

Президент США Джо Байден утратил всяческую поддержку среди членов демократической партии.

Уже давно стало известно о том, что действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена все чаще критикуют не только в мире, но и внутри страны.

Так, американское издание The New York Times передает, что Байден потерял практически всю поддержку даже среди своих бывших сторонников.

По данным газеты, лишь треть избирателей-демократов поддерживает Байдена, а среди молодых сторонников демократической партии его поддержка просто рухнула до отметки в 6 процентов.

Опубликовано: Николай Скира

 

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