Байден сорвался и наорал на журналиста New York Times за слова о его низком рейтинге

Президент Соединенных Штатов Джо Байден истирично отреагировал на слова о его низком рейтинге.

Американский президент болезненно воспринял слова журналиста New York Times о своем низком рейтинге одобрения.

Корреспондент издания спросил Байдена, что он думает о том, что две трети демократов выступают против него.

Также представитель американского СМИ сказал Байдену, что 94 процента молодых демократов против его повторного избрания.

Байден сразу же подошел к журналисту и с явно недовольным видом посоветовал ему внимательнее читать данные опросов.

По словам самого президента, 92 процента демократов выступают в его поддержку.

Опубликовано: Николай Скира

 

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