Байден сорвался и наорал на журналиста New York Times за слова о его низком рейтинге
Президент Соединенных Штатов Джо Байден истирично отреагировал на слова о его низком рейтинге.
Американский президент болезненно воспринял слова журналиста New York Times о своем низком рейтинге одобрения.
Корреспондент издания спросил Байдена, что он думает о том, что две трети демократов выступают против него.
Также представитель американского СМИ сказал Байдену, что 94 процента молодых демократов против его повторного избрания.
Байден сразу же подошел к журналисту и с явно недовольным видом посоветовал ему внимательнее читать данные опросов.
По словам самого президента, 92 процента демократов выступают в его поддержку.
Опубликовано: Николай Скира
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