Издание Reuters сообщает, что лидеры Министерств финансов организации G20 не намерены покидать выступления российских делегатов на следующем форуме.

Американское новостное агентство Reuters сообщает, что анонимный член Кабинета министров Германии заявил об отказе глав Министерств финансов G20 покидать выступления российских политиков на следующей встрече, организованной "Большой двадцаткой".

По данным журналистов Reuters, во время предыдущей встречи глав Минфинов стран G20 в апреле западные политики уходили из зала во время выступления российских дипломатов, однако теперь Запад более открыт для диалога с Москвой после манифестации продовольственного и экономического кризиса в странах Евросоюза и НАТО как итог санкций против России.