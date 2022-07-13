49 солдат группы безопасности ООН арестованы в Мали

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт подтвердила свои сомнения относительно сотрудничества с правительством Мали после ареста группы безопасности с базы ООН в аэропорту Бамако.

«Поведение малийских правителей — очень проблемный сигнал. Здесь — к сожалению, опять — есть значительные сомнения в том, что Мали все еще заинтересована в конструктивном сотрудничестве в рамках миротворческой миссии ООН», — сообщила Ламбрехт: «Я призываю ответственных лиц в Мали немедленно освободить ивуарийских солдат».

Военное правительство Мали арестовало 49 солдат из соседнего Берега Слоновой Кости в воскресенье, когда они высадились в Бамако, как «наемников». Правительство Кот-д’Ивуара потребовало освобождения своих солдат.

Совет безопасности Кот-д'Ивуара в Абиджане во вторник вечером опроверг заявление Бамако о том, что арестованные солдаты без предупреждения и с оружием въехали в страну. Скорее всего, как заявил Минусма, солдаты были зарегистрированы в качестве смены для группы, которая охранеют базу сил ООН в аэропорту. Согласно информации dpa, у задержанных есть контракты с региональной авиакомпанией, которая предоставляет услуги для Организации Объединенных Наций.

Временный президент Мали генерал Ассими Гоита, захвативший власть в прошлом году, заявил, что разговаривал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во вторник вечером. Гойта написал в Твиттере, что он снова указал на необходимость уважения международным сообществом суверенитета Мали.