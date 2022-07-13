Погранслужба Украины: Белорусский солдат перешел границу и заявил о желании воевать на стороне ВСУ

Пограничная служба Украины заявила о том, что белорусский пограничник перешел границу и сдался.

Пограничники из Украины заявили, что белорусский военнослужащий якобы перешел границу и был задержан. Инцидент, по заявлению украинской стороны, произошел на территории Волынского пограничного отряда.

При этом никаких данных этого человека украинцы не предоставили, что ставит под сомнение достоверность информации. Единственное, что сообщили в Украине, - это то, что солдат проходит службу в Бресте.

"Недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов. Он незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси", - заявили в Украине.

На официальном сайте украинской погранслужбы было сделано еще одно громкое бездоказательное заявление - перебежчик хотел воевать против России. Никакого видео с допросом опубликовано не было.

Отметим, что официального заявления от белорусских спецслужб на данный момент не было. Для более объективной оценки ситуации необходимо дождаться заявления белорусской стороны.