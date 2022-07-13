Пограничник из Беларуси пробрался на Украину для перехода на сторону ВСУ

СМИ сообщили о белорусском пограничнике, который перелез через забор украинской границы и хотел перейти на сторону армии Украины.

Ряд украинских СМИ сообщает, что белорусский солдат пограничной службы якобы нелегально пробрался на территорию Украины, попросив солдат ВСУ разрешить ему перейти на их сторону для участия в военном конфликте против армии России.

По словам белоруса, он якобы шёл к украинской границе под обстрелами своих коллег, попытавшихся препятствовать дезертирству. Отметим, что данная информация не подтверждается белорусской стороной и может не соответствовать действительности.