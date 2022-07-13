Северная Корея признала суверенитет ДНР

Глава ДНР Пишулин заявил, что Северная Корея признала суверенитет и независимость Донецкой Народной Республики.

13 июля лидер ДНР Денис Пишулин в своём официальном пресс-релизе заявил о признании правительством Северной Кореи независимости Донецкой Народной Республики, что является, по словам Пишулина, «очередной победой дипломатии».

Примечательно, что вчера, 12 июля 2022 года, глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о том, что дипломаты КНДР и ДНР ведут активные переговоры касательно признания суверенитет одной из республик Донбасса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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