Правительство Северной Кореи признало независимость ДНР и ЛНР

Денис Пушилин сообщил, что власти КНДР признали суверенитет Донецкой Народной республики.

Днём 13 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что правительство Северной Кореи объявило об официальном признании независимости Донецкой Народной республики. Примечательно, что лишь вчера Пушилин сообщил о старте переговоров с Северной Кореей по данному вопросу. Позднее стало известно, что МИД КНДР также признал независимость ЛНР.

Накануне также Министерство иностранных дел Сирии заявило о признании ДНР, после чего Украина разорвала все дипломатические связи с Дамаском.