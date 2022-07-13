Правительство Северной Кореи признало независимость ДНР и ЛНР
Денис Пушилин сообщил, что власти КНДР признали суверенитет Донецкой Народной республики.
Днём 13 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что правительство Северной Кореи объявило об официальном признании независимости Донецкой Народной республики. Примечательно, что лишь вчера Пушилин сообщил о старте переговоров с Северной Кореей по данному вопросу. Позднее стало известно, что МИД КНДР также признал независимость ЛНР.
Накануне также Министерство иностранных дел Сирии заявило о признании ДНР, после чего Украина разорвала все дипломатические связи с Дамаском.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Запад оказался «безоружен» против фактов о неонацизме на Украине представленных в Совбезе ООН
Курс евро обвалился ниже доллара впервые с 2002 года
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске
Брежневу обругали из-за неискренней помощи Украине её соотечественники
Рогозин отдал приказ экипажу МКС отключить европейский модуль ERA