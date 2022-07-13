Белый дом: США и союзники устанавливают потолок цен на нефть из России
Пресс-служба Белого дома сообщила, что США и главные по потреблению нефти страны ведут переговоры о стоимости российской нефти.
13 июля сотрудники Белого дома провели очередной брифинг, в ходе которого сообщили, что Соединённые Штаты и главные страны-потребители нефти инициировали переговоры по установке ценовых лимитов на российские нефтепродукты.
По словам пресс-службы Белого дома, несмотря на то, что переговоры уже стартовали, для установления реальных потолков цен на нефть из России требуется время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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