Белый дом: США и союзники устанавливают потолок цен на нефть из России

Пресс-служба Белого дома сообщила, что США и главные по потреблению нефти страны ведут переговоры о стоимости российской нефти.

13 июля сотрудники Белого дома провели очередной брифинг, в ходе которого сообщили, что Соединённые Штаты и главные страны-потребители нефти инициировали переговоры по установке ценовых лимитов на российские нефтепродукты.

По словам пресс-службы Белого дома, несмотря на то, что переговоры уже стартовали, для установления реальных потолков цен на нефть из России требуется время.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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