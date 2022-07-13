Пушилин заявил, что Северная Корея признала независимость ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея признала независимость республики.

Сегодня, 13 июля, Корейская народная демократическая республика (Северная Корея) объявила о признании независимости Донецкой народной республики.

"КНДР признала Донецкую народную республику, сообщил Денис Пушилин", - передает слова Дениса Пушилина РБК.

Также сегодня в Москве посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхоль передал послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства КНДР признать независимость ДНР.

Опубликовано: Николай Скира

 

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