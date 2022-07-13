Пушилин заявил, что Северная Корея признала независимость ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея признала независимость республики.
Сегодня, 13 июля, Корейская народная демократическая республика (Северная Корея) объявила о признании независимости Донецкой народной республики.
"КНДР признала Донецкую народную республику, сообщил Денис Пушилин", - передает слова Дениса Пушилина РБК.
Также сегодня в Москве посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхоль передал послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства КНДР признать независимость ДНР.
Опубликовано: Николай Скира
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