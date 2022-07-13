Джо Байден прибыл в Израиль в рамках ближневосточного турне
Американский президент Джо Байден прилетел в Израиль на самолёте в рамках своего первого турне по странам Ближнего Востока.
Днём 13 июля Джозеф Байден приземлился в Израиле на американском государственном лайнере. В Тель-Авиве Байден начнёт своё турне по ближневосточным странам, намереваясь позже посетить арабские государства и Саудовскую Аравию в частности.
По данным зарубежным СМИ, Джо Байден хочет просить страны группы ОПЕК+ увеличить добычу нефти для снижения зависимости США от энергоресурсов из России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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