Джо Байден прибыл в Израиль в рамках ближневосточного турне

Американский президент Джо Байден прилетел в Израиль на самолёте в рамках своего первого турне по странам Ближнего Востока.

Днём 13 июля Джозеф Байден приземлился в Израиле на американском государственном лайнере. В Тель-Авиве Байден начнёт своё турне по ближневосточным странам, намереваясь позже посетить арабские государства и Саудовскую Аравию в частности.

По данным зарубежным СМИ, Джо Байден хочет просить страны группы ОПЕК+ увеличить добычу нефти для снижения зависимости США от энергоресурсов из России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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