Еврокомиссия и России не ведут переговоры о транзите в Калининград через Литву

Сотрудник Еврокомиссии дал оценку публикациям СМИ, рассказавшим о том, что Евросоюз якобы разрешил России осуществлять транзит товаров в Калининградскую областью

13 июля ряд зарубежных информагентств со ссылкой на неназванного сотрудника Еврокомиссии сообщил, что статья российской газеты "Известия" о достижении договорённости между Москвой и Брюсселем по транзиту в Калининград не соответствует действительности. По словам чиновника, Россия и Евросоюз не ведут никаких переговоров.

Тем же днём пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что вопрос о возобновлении транзита в Калининградскую область через Литву ещё не решён.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 