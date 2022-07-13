Еврокомиссия и России не ведут переговоры о транзите в Калининград через Литву
Сотрудник Еврокомиссии дал оценку публикациям СМИ, рассказавшим о том, что Евросоюз якобы разрешил России осуществлять транзит товаров в Калининградскую областью
13 июля ряд зарубежных информагентств со ссылкой на неназванного сотрудника Еврокомиссии сообщил, что статья российской газеты "Известия" о достижении договорённости между Москвой и Брюсселем по транзиту в Калининград не соответствует действительности. По словам чиновника, Россия и Евросоюз не ведут никаких переговоров.
Тем же днём пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что вопрос о возобновлении транзита в Калининградскую область через Литву ещё не решён.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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