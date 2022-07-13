США и Израиль должны восстановить «сильную глобальную коалицию» против Ирана

США и Израиль должны восстановить коалицию против иранской ядерной программы, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в среду во время визита Джо Байдена в Израиль.

«Это исторический визит, поскольку он свидетельствует о неразрывной связи между нашими двумя странами», — заявил Яир Лапид, отметив, что хотел бы обсудить с Джо Байденом «необходимость восстановления сильной глобальной коалиции для прекращения иранской ядерной программы».

Ранее президент Ирана сообщил в Твиттер, что визит Байдена на Ближний Восток не спасет Израиль.

Байден намерен провести встречи со всеми союзниками Израиля, включая Саудовскую Аравию.

В то же время на 19 июля запланирована трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по проблемам урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.