США и Израиль должны восстановить «сильную глобальную коалицию» против Ирана
США и Израиль должны восстановить коалицию против иранской ядерной программы, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в среду во время визита Джо Байдена в Израиль.
«Это исторический визит, поскольку он свидетельствует о неразрывной связи между нашими двумя странами», — заявил Яир Лапид, отметив, что хотел бы обсудить с Джо Байденом «необходимость восстановления сильной глобальной коалиции для прекращения иранской ядерной программы».
Ранее президент Ирана сообщил в Твиттер, что визит Байдена на Ближний Восток не спасет Израиль.
Байден намерен провести встречи со всеми союзниками Израиля, включая Саудовскую Аравию.
В то же время на 19 июля запланирована трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по проблемам урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Запад оказался «безоружен» против фактов о неонацизме на Украине представленных в Совбезе ООН
Курс евро обвалился ниже доллара впервые с 2002 года
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске
Брежневу обругали из-за неискренней помощи Украине её соотечественники
Рогозин отдал приказ экипажу МКС отключить европейский модуль ERA