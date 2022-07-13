Запорожская АЭС: как тестируют ядерное оружие на Украине
В зоне Запорожской АЭС были найдены ядерные остатки, которые говорят о том, что Запад проводит тренировки в тестовом режиме на Украине.
Уже давно есть информация о том, что на острове Змеином в Украине существуют тайные лаборатории по изготовлению биологического оружия. Однако эти данные так и не были наверняка подтверждены.
А вот на территории АЭС действительно были найдены ядерные материалы и остатки распада. Такие находки наводят на неутешительные мысли. Их количество говорит о том, что они нужны далеко не за тем, чтобы осуществлять нормализованный рабочий цикл.
По словам специалистов, данные находки не могут быть и продуктом работы реакторов станции. Поэтому можно сделать вывод, что украинские власти всячески стараются угодить Западу и тестируют опасные опыты здесь, а не в чужих странах. Что же это как не лицемерие.
Делегация МАГАТЭ очень обеспокоили полученные данные в связи с чем, она хочет незамедлительно посетить Запорожскую АЭС. Члены делегации, согласно международным регламентам, зафиксируют все нарушения преступного киевского режима.
Возможно это и поможет раскрыть преступные деяния нынешней украинской власти.
Опубликовано: Силивончик Алина
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