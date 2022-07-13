В Иране арестовали десять членов курдской террористической сети

Власти Ирана объявили в среду, 13 июля, об аресте десяти человек, обвиняемых в «принадлежности к террористической сети», связанной с курдскими группировками.

В заявлении министерства разведки Ирана говорится, что «члены сети были арестованы после въезда в страну путем пересечения провинции Западный Азербайджан (граничащей с Ираком и Турцией, — прим. ред.) с помощью террористических сепаратистов в Иракском Курдистане».

Задержанные обвиняются в планировании различных «терактов, в том числе уничтожения важных для страны экономических центров», сообщили в министерстве.

Власти заявили, что при задержании изъяли оружие и боеприпасы, а также средства связи.

Между иранскими силами безопасности и вооруженными джихадистскими группировками регулярно вспыхивают столкновения вдоль западной границы страны, отделяющей Иран от Турции и Ирака.

В своем заявлении министерство разведки призвало власти автономного района Иракский Курдистан «принять необходимые меры для изгнания террористов и наемников, угрожающих безопасности и миру региона».

Отметим, что арест группировки совпал с визитом Байдена в Израиль. США и их израильские союзники поддерживают курдов.