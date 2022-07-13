В Иране арестовали десять членов курдской террористической сети
Власти Ирана объявили в среду, 13 июля, об аресте десяти человек, обвиняемых в «принадлежности к террористической сети», связанной с курдскими группировками.
В заявлении министерства разведки Ирана говорится, что «члены сети были арестованы после въезда в страну путем пересечения провинции Западный Азербайджан (граничащей с Ираком и Турцией, — прим. ред.) с помощью террористических сепаратистов в Иракском Курдистане».
Задержанные обвиняются в планировании различных «терактов, в том числе уничтожения важных для страны экономических центров», сообщили в министерстве.
Власти заявили, что при задержании изъяли оружие и боеприпасы, а также средства связи.
Между иранскими силами безопасности и вооруженными джихадистскими группировками регулярно вспыхивают столкновения вдоль западной границы страны, отделяющей Иран от Турции и Ирака.
В своем заявлении министерство разведки призвало власти автономного района Иракский Курдистан «принять необходимые меры для изгнания террористов и наемников, угрожающих безопасности и миру региона».
Отметим, что арест группировки совпал с визитом Байдена в Израиль. США и их израильские союзники поддерживают курдов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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