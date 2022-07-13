Психиатры фактор риска появления тревожного расстройства у девочек
Канадские специалисты в области психиатрии, проведя исследование, выявили фактор развития тревожного расстройства у девочек.
Психиатры из Университета Далхаузи, который расположен в Канаде, сообщили, что такое психическое нарушение, как тревожное расстройство передается девочкам по материнской линии.
Тревожное расстройство - это вид невротического состояния, при котором человек испытывает беспрерывное беспокойство о жизненных обстоятельствах, своей внешности и отношениях с окружающими его людьми.
Результаты работы учёных размещены в журнале "JAMA Network Open".
Исследователи изучили сведения о 400 несовершеннолетних в возрастной категории 10 лет из семей, представители которых склонны к развитию различных психических расстройств.
В итоге светилами науки было обнаружено что у наследников развивались тревожные расстройства родителя того же пола. Связано с тем, что несовершеннолетние моделировали поведение взрослого.
Тревожное расстройство мамы повышает риск того, что у дочки в ходе эксперимента будет выявлено идентичное заболевание. У пап и сыновей такая закономерность отсутствует.
Причина явления пока не ясна.
Ранее ученые пришли к выводу, что депрессия у отца может способствовать появлению проблем с поведением и депрессии у его воспитанников, вне зависимости родного ребёнка растит мужчина или нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Психиатры фактор риска появления тревожного расстройства у девочек
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