Американские «Джавелин» предлагают в даркнете за $30 тыс. доставка в Париж 14 дней
В украинском сегменте даркнета появились предложения по продаже ПТРК «Джавелин» американского производства, поставляемые на Украину из США.
Посообщению телеграм-каналов, стоимость одного комплекса оценивается в 30 тысяч долларов. В наличии у продавца на момент заявки было 18 единиц.
Поставка из Украины во Францию предполагает две недели.
Представители Европол и Фронтекс на недавнем заседании в Молдове посвященном в том числе контрабанде вооружений из Украины отмечали, что поставки вооружений прибывших по иностранной помощи представляет угрозу для ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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