Американские «Джавелин» предлагают в даркнете за $30 тыс. доставка в Париж 14 дней

В украинском сегменте даркнета появились предложения по продаже ПТРК «Джавелин» американского производства, поставляемые на Украину из США.

Посообщению телеграм-каналов, стоимость одного комплекса оценивается в 30 тысяч долларов. В наличии у продавца на момент заявки было 18 единиц.

Поставка из Украины во Францию предполагает две недели.

Представители Европол и Фронтекс на недавнем заседании в Молдове посвященном в том числе контрабанде вооружений из Украины отмечали, что поставки вооружений прибывших по иностранной помощи представляет угрозу для ЕС.