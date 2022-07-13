Американские «Джавелин» предлагают в даркнете за $30 тыс. доставка в Париж 14 дней

В украинском сегменте даркнета появились предложения по продаже ПТРК «Джавелин» американского производства, поставляемые на Украину из США.

Посообщению телеграм-каналов, стоимость одного комплекса оценивается в 30 тысяч долларов. В наличии у продавца на момент заявки было 18 единиц.
Поставка из Украины во Францию предполагает две недели.

Представители Европол и Фронтекс на недавнем заседании в Молдове посвященном в том числе контрабанде вооружений из Украины отмечали, что поставки вооружений прибывших по иностранной помощи представляет угрозу для ЕС.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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