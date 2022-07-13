Дачники рассказали, как выращивать и ухаживать за бугенвиллией

Многие цветоводы давно украшают свои дома и квартиры цветущими растениями из тропиков и субтропиков, такими как фуксия, орхидея, жасмин.

Известно, что на бразильской родине цветок не имеет периода покоя и непрерывно растет и цветет при температуре выше 5 гр. Ниже 5 гр. тепла растение может не выдержать.

В некоторых субтропических районах Кавказа Бугенвиллия растет в открытом грунте на протяжении всего года, но и тогда рекомендуем ее укрывать в особо критическое, с точки зрения температуры, время года в профилактических целях.

Условия, необходимые для хорошего развития и роста цветка:

прямые солнечные лучи (даже в полутени растение не цветет и может начать сбрасывать листья);

температура воздуха +20-25 градусов;

высокая влажность воздуха;

тесный узкий горшок;

хорошее питание и удобрения, которые следует вносить регулярно даже в зимнее время.

При выращивании бугенвиллии в домашних условиях полив зимой нужно проводить один раз в неделю. Летом цветку требуется более частый полив. На лето горшки с цветами можно вывозить на дачные участки, украшая ими цветники и террасы.

Бугенвиллия цветет месяц, но у многих сортов сразу после опадения бутонов начинается повторное цветение. Узколистные сорта могут цвести круглый год.

Формировка и обрезка кутов происходит по разным принципам (есть ряд сортов, плохо поддающихся формированию). Чем чаще происходит обрезка растения, тем больше у него образуется боковых побегов с цветами.

Во время обрезки следует укорачивать каждую веточку куста, оставляя на них у основания по два-три листочка. Новый побег начнет расти под местом среза между первыми двумя почками. Если не проводить обрезку вовремя, то длинные ветки в дальнейшем будут деревенеть и сбрасывать листву. Обрезка позволяет сохранить у куста хорошую форму.

Бугенвиллия всегда дает очень много побегов. Цветок растет достаточно быстро, за месяц побеги могут вырасти на 20-30 сантиметров. Обрезку нужно проводить несколько раз в течение сезона.

При ярком прямом солнечном освещении весь куст покрывается прицветниками, но прореживать его не требуется. Изменить форму или размер куста можно в любой момент. Важно, чтобы на растении обязательно оставалась листва, тогда под местом среза быстро появятся новые побеги. Следующую обрезку следует проводить, только дождавшись цветения.

Для черенкования бугенвиллии подходят любые побеги, кроме самых молодых. На срезанном побеге нужно оставить три-четыре листочка, сформировав таким образом короткий черенок.

Нижний листок следует удалить, а оставшиеся обрезать пополам по ширине листа. Черенок окунуть в укоренитель, слегка припудрив. Наполнить стаканчик объемом 100 мл грунтом из верхового торфа и перлита в соотношении один к одному.

Сделать в грунте углубление, хорошо увлажнить его водой и вставить черенок, слегка прижав грунт сверху. Установить емкости с черенками в теплицу из зип-пакета. В таком состоянии черенки могут провести от двух недель до года, в зависимости от сорта бугенвиллии и времени года.

Периодически теплицу нужно проветривать. Когда у черенков появятся корни, следует пересадить их в стаканчик объемом 200 мл. Следующая пересадка должна быть выполнена спустя пару месяцев в пол-литровый стакан.

Подкорму растений следует проводить весь год без перерыва. Раз в восемь месяцев можно вносить пролонгированные удобрения – сделать лунки в грунте, засыпать в них гранулы удобрений и прикрыть землей. Особых требований к грунту для выращивания бугенвиллии нет, важна только его рыхлость.

Хорошо подойдет почва, на 60% состоящая из верхового торфа и на 40% - из перлита или вермикулита. Для содержания цветов подходят горшки объемом от полутора до четырех литров, пересадка бугенвиллии практически не требуется. В горшках меньшего объема вытянутой узкой формы растения цветут гораздо пышнее.

Из болезней и вредителей для бугенвиллии, растущей в домашних условиях, опасность представляет только клещ. Вредитель может появиться из-за слишком сухого воздуха в помещении. Бороться с этим поможет профилактическая обработка растений от клеща.