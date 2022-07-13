Дачники рассказали о лучших органических удобрениях

Обильный урожай невозможно получить без подкормок. Но не все огородники готовы вносить на свои грядки минеральные комплексы.

Главное отличие органики в том, что она полностью состоит из натуральных компонентов. Никаких химических примесей в ней нет. Она не так эффективна, как синтетические препараты, поэтому для внесения требуются большие дозы, но при этом она полностью безопасна.

Иногда органику и минеральные комплексы комбинируют. Это дает возможность снизить количество химических добавок и сохранить высокий эффект от подкармливания.

pH почвы имеет важное значение:

Многие садоводы интересуются составом почвы на своем участке. Знать о том, кислая почва, щелочная или нейтральная на самом деле очень полезно. Большое значение для будущего урожая имеют такие характеристики почвы, как механический и химический состав, кислотно-основная реакция и биологическая активность.

Очень полезно знать кислотность почвы (уровень рН), на которой выращиваются культуры. При значении рН равном 6,5 почва считается нейтральной, ниже этого показателя - кислой, а при рН 7,5 и выше почва является щелочной.

Необязательно везти почву на анализ в лабораторию, чтобы узнать ее состав. Можно найти в интернете карты почв соответствующего региона. Там будет указана кислотно-основная реакция и состав почвы - для обычного садовода и огородника этой информации будет достаточно.

На таких картах также обычно указывается тип почвы - чернозем, песчаная, глинистая и т.д.

Знание реакции почвы помогает не только более удачно выбирать культуры для выращивания, но и избавляет садовода от сомнений по поводу необходимости принятия мер по подкислению или раскислению грунта.

Но раскислять почву требуется далеко не для всех культур. На почве с кислой-слабокислой реакцией превосходно чувствует себя голубика, смородина и крыжовник, клубника, ежевика и малина, жимолость, картофель, разнообразная зелень, морковь и томаты. Низкий рН почвы не страшен яблоням. На щелочных почвах очень плохо растут все дачные культуры.

Раскислить всю почву на всем садовом участке один раз и насовсем невозможно. Земля всегда старается вернуться в свое естественное состояние. Зато вполне реально привести к балансу постоянные грядки и ежегодно получать с них шикарный урожай.

Начинать приводить почву в порядок можно практически в любое время года. Первыми помощниками в этой работе становятся растения сидераты. Эти культуры помогают рыхлить почву, обогащать ее питательными веществами, нормализовать кислотно-основную реакцию и повышать биологическую активность.

Для посадки на кислых и слабокислых почвах подойдут бобовые сидераты (например, люпин). Донник позволяет за несколько сезонов рекультивировать даже самый запущенный карбонатный серозем.

Уменьшить кислотность почвы можно с помощью ежегодного внесения в нее древесной золы или доломитовой муки. На кислых почвах приветствуется использование микробиологических удобрений типа бокаши, ЭМ-препараты, "Сияние" и "Байкал".

В кислой среде агрономически полезные микроорганизмы размножаются очень медленно, поэтому их дополнительное внесение станет отличным решением для повышения плодородия почвы.

Мульчирование хвойным опадом, опилками, листьями дуба, ореха или каштана не повышает кислотность почвы, поэтому садоводам не стоит бояться использовать эти органические материалы.

Самыми неприятными для огородничества являются щелочные почвы. Главная проблема заключается в затрудненном усвоении из них растениями фосфора, железа и магния. Из-за этого у растений часто возникает хлороз.

Нормализовать рН щелочных почв можно с помощью верхового торфа. Он также делает грунт более рыхлым и воздухопроницаемым. Прекрасно расщелачивает почву компост из листьев и мульча из хвойного опада.

Все культуры на щелочных почвах лучше мульчировать опилками, хвоей и компостом. Такие почвы полезно будет засевать сидератами типа донник, люцерна, вика или горох.

На участках с щелочным грунтом для калийно-фосфорных подкормок растений следует использовать хелаты или гуматы, а сами подкормки лучше проводить по листу. Использование жидких подкормок (например, "Хелатин томат" или "Хелатин картофель") поможет поддержать растения и минимизировать риск возникновения у них хлороза.

Рекомендации по обращению с грунтом, имеющим неправильную кислотность:

Выбрать культуры, хорошо приспособленные к росту на данном типе почв, и прилагать основные усилия к выращиванию именно их.

Отказаться от выращивания растений, не переносящих имеющийся тип почвы.

Сделать пару небольших постоянных грядок, почва на которых будет выровнена в нужную для баланса сторону.

Посеять сидераты, все выращиваемые культуры мульчировать органикой, внося под мульчу бокаши и проводя поливы ЭМ-препаратами.

Все эти меры приведут в норму кислотность грунта и повысят его биологическую активность.

Любую почву следует приводить в порядок и равновесие постепенно и планомерно, сезон за сезоном. Особенно аккуратными садоводам нужно быть с использованием минеральных удобрений. При неправильно применении они могут вызывать засоление и даже деградацию почвы.

Использование в огороде опилок может принести, как пользу, так и вред. Поэтому, прежде чем их использовать нужно соблюсти 3 важных правила.

Первое – вместо того чтобы вносить опилки под перекопку, или ждать несколько лет, когда куча опилок раскислится и напитается азотом, лучше мульчировать ими почву сверху, либо обогащать опилками компост. Но делать это нужно в соответствии со вторым правилом.

Второе правило – опилки нужно смешивать с сеном или листьями, либо рассыпать поверх другой мульчи. Если укрывать землю только опилками, то слой должен быть 1-2 см, не больше.

Если есть сомнения относительно мульчирования грядок опилками, можно рассыпать их по дорожкам. Опилки добавят питания томатам и клубнике, даже если замульчированы междурядья.

Третье правило – необходимо регулярно поливать мульчу из опилок. Если поддерживать влажность и не допускать высыхания, то микроскопические грибы и другая почвенная живность быстро превратят опилки в гумус.

Точно так же можно использовать опилки в компосте, смешивая их с травой или навозом, чередуя тонкий слой с другой органикой и добавляя компост, зеленое удобрение, «Комплезим» или «Оксизин», чтобы ускорить процесс переработки.

Зола прекрасное удобрение от вершинной гнили у томата, от опадения завязей у огурца, среда для выращивания хлореллы:

Никому не хочется долгое время выращивать томаты, видеть, как они наливаются, а потом просто выкидывать плоды, потому что на них появляется вершинная гниль. Так же и с огурцами, завязей может быть много, но они внезапно начинают желтеть и отваливаться.

Поэтому необходимы удобрения, которые помогут подкормить растения всеми необходимыми микро- и макроэлементами.

Очень хорошее удобрение для любых растений – зола. В ней как раз большое количество микроэлементов, а так же магний, кальций и фосфор. И с помощью золы как раз и можно справиться с пожелтением завязей огурца и вершинной гнилью на помидорах.

Но прежде чем подкармливать растения золой, важно помнить некоторые правила:

В растворимой форме зола содержит практически один калий.

От вершинной гнили нужен кальций, а он находится в золе в нерастворимой форме.

Если готовить зольный раствор с использованием воды, то это будет понижать доступность кальция, что, напротив, приведет к вершинной гнили.

Зольный раствор может засолить почву, что неблагоприятно для огурцов.

В таком случае, чтобы действительно получить пользу от золы, а не навредить растениям, необходимо отделить кальций от калия. Это называется двухэтапное приготовление удобрения. На первом этапе берется зола и просто заливается водой (1 л на 10 л воды), выдерживается 2-3 часа, а можно дать постоять сутки.

Раствор без осадка – будет мощным калийным удобрением. Такая подкормка поможет огурцам получить необходимое питание, завязи будут зелеными и крепкими.

В осадке после этого раствора остается в основном кальций. Чтобы его мобилизовать и растворить, необходимо взять 1 ст. уксуса на 1 л золы, и залить все 10 л воды. Через пару часов будет готова прекрасная кальциевая подкормка для томатов, которая предотвратить развитие вершинной гнили. На 1 куст достаточно по 0,5 л раствора.