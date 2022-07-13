Огородники рассказали, как ухаживать за томатами в июле

В середине лета на томатах уже, как правило, крупные завязи, а окончание июля знаменует начало созревания томатов и даже сбор первого урожая.

Гумат калия для повышения урожайности томатов:

Для того чтобы плоды на кустах томата укрупнились, а почва, в которой растения выращивались, очистилась от минерального балласта, можно использовать в качестве удобрения (условно) гумат калия.

Минеральные удобрения, которые внесены под корень, усваиваются растениями только в количестве 30-40%. Некоторое количество удобрений вымывается в более глубокие слои почвы, что-то испаряется в атмосферу, например, аммонийная форма азота, а что-то под воздействием почвенных процессов, переходит в труднодоступные для растений формы.

То питание, которое испарилось и то, что ушло в глубокие слои почвы, уже никак нельзя вернуть, а вот, что касается труднодоступных форм питательных веществ, их можно сделать доступными для растений, как раз с помощью гумата калия. В итоге увеличится процент эффективного использования удобрений.

В составе качественного гумата калия содержится большое количество гуминовых и фульвовых кислот, которые выступают в качестве природного хелатора.

То есть они активизируют работу почвенных микроорганизмов, а почвенные микроорганизмы, в свою очередь, перерабатывают накопленное труднодоступное питание, переводя его в легкодоступную форму, и растения сразу же его усваивают.

В этом же гумате калия порядка 5-12% легко усваемого калия, который будет способствовать оттоку органического вещества от листьев к плодам, т.е. плоды начнут укрупняться.

Вторая важная функция гумата калия в том, что он помогает очистить землю от накопленного из-за минеральных подкормок балласта, как результат повышается плодородие почвы, ее структура улучшается и т.д.

Концентрированный раствор гумата калия разводят из расчета 2-10 мл. на 10 литров воды. Еще лучше, если гумат калия будет в составе с микроэлементами, которые тоже окажут благотворное действие на растения.

Использовать гумат калия можно не только для полива или опрыскивания томатов, но и для любых овощных культур, которые выращиваются на участке.

Тем более что почва используется интенсивно, постоянно вносятся минералы, различные удобрения, поэтому нужно очищение и приведение труднодоступных форм питательных веществ в легкодоступные формы.

Выращивание и уход за томатами в холодную погоду:

Нормального лета в среднюю полосу так и не пришло. Днем жара, при этом ночи холодные, днем то дождь, то порывистые ветра, перепады дневных и ночных температур слишком большие. Поэтому рост томатов, что в открытом грунте, что в теплицах заметно снижается. Что же сейчас можно предпринять, чтобы вообще не остаться без урожая?

Такая погода может спровоцировать возникновение разных опасных болезней. В особенности, если рассада покупная, или семена не прошли предварительного обеззараживания перед посадкой.

Здесь надо учитывать, что от начала цветения и до созревания плодов томатов проходит от 50 до 70 дней, в зависимости от погоды и ухода. Сейчас еще есть время применить надежную защиту томатов не сильными химическими препаратами, со строгим соблюдением сроков ожидания.

К сожалению, народные средства и биопрепараты в такую погоду часто подводят.

Из доступных и малоопасных средств против большинства болезней хорошо работают такие препараты: «Ордан» – срок ожидания 5 дней, выручает даже в самую суровую погоду; «Квадрис» – также срок ожидания 5 дней; «Профит Голд» – срок ожидания 14 дней; «Ревус» – 5 дней, хорошо помогает против фитофторы.

Так же не стоит забывать про насекомых вредителей. Они и многие болезни приносят и сами сильно вредят растениям. Например, белокрылка. Очень хорошо отгоняют белокрылку и других насекомых препараты на основе имидаклоприда – это «Золотая искра», «Танрек», «Биотлин», «Конфидор» и другие.

Срок ожидания у всех этих препаратов по томатам – 5 дней. Специалисты говорят, имидаклоприд в плоды томатов не попадает, как, кстати, не попадает в плоды и препарат «Ордан».

При такой неблагоприятной погоде надо ускорить налив и созревание томатов.

Во-первых, крайне желательно пронормировать кисти томатов. На кисти томатов, как правило, образуются и мелкие цветочки и крупные. Как только появляются кисти сразу видно, какие цветки будут крупными, а какие мелкими.

Мелкие цветки крупнее не станут, но они отбирают у крупных питание, чем сильно тормозят их развитие и созревание. Поэтому всю мелочь нужно обязательно удалить. Например, на сорте «Батяня» нужно оставлять максимум 3-4 крупных цветка.

Они быстро завязываются и так же быстро наливаются. А 3-4 плода на "Батяне" это где-то 1кг плодов, как минимум. Кстати, крупные цветки хорошо завязываются даже в жаркую погоду.

Во-вторых, очень сильно отбирают питание у томатов пасынки, ненужные двойные верхушки, а так же махровые цветки. Некоторые сорта дают очень много и пасынков и верхушек. Их нужно удалять. Если пасынки и верхушки уже большие, нужно оставить на них по одному листу и обрезать.

Всю обрезку надо делать утром, чтобы срезы до ночи успели подсохнуть. Ночью влажность в теплицах резко возрастает и может спровоцировать многие болезни.

Погода отняла у огородников месяц, если не больше. И чтобы получить урожай пораньше, лучше оставить на паре кустов 2-3 кисти и завершковать их, т.е. обрезать верхушку томата, но оставить над верхней кистью 2-3 листочка. Оставленные кисти дадут урожай на 2-3 недели раньше, и хотя бы на салаты томатов будет достаточно.

Если в прошлом году были болезни, такие как кладоспориоз, фитофтора или вершинная гниль, необходимо провести профилактические обработки растений.

Очень жалко терять урожай на финише, поэтому уже сейчас необходимо помочь томатам, чтобы даже при холодных погодных условиях, они могли дать как можно больше крупных, сладких плодов без потерь из-за вредителей, болезней и стресса.

Формировка куста: когда надо формировать томаты, а когда в этом нет необходимости:

Современные гибриды томатов имеют такое свойство: на определенной высоте от почвы они начинают раздваиваться. Это не пасынки, а особенность сорта. Как-то удалять, вырезать один из двух побегов, нерентабельно потому что на обоих уже формируются кисти, и удаление приведет к потере урожайности.

Но тут надо быть внимательнее, потому что если на кусте в один стебель образуется по одному главному пасынку, то здесь образуется по два.

Пасынок располагается в развилке листьев, его вырезают, оставляя пенек, ведь он может снизить урожайность. Пасынки нужно удалять, пока они еще маленькие, размером не более 5 см, иначе они будут забирать у растения все силы.

После пасынкования томатов, нужно их не кормить в течение трех дней. Просто места прищипывания должны подсохнуть и перестать быть воротами для инфекции.

Подкармливать томаты нужно раз в 10 дней. Первые 2 подкормки должны быть органическими, а далее, когда плоды уже начинают наливаться, можно делать внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями или органико-минеральными препаратами.

Растения томатов, как и любых других овощных культур, являются живыми организмами. Они понимают о том, какую они могут сформировать плодовую нагрузку и в зависимости от своего потенциала и от условий выращивания формируют 1, 2, 3 и более стеблей.

Если к выращиванию томатов подойти ответственно, как минимум 2 раза подкормить их азотом в начале вегетационного периода, то они обязательно порадуют удвоением или утроением стеблей.

Когда стебель раздваивается или растраивается, его уже становится жалко удалять. Можно этого и не делать, главное, чтобы томату хватало питания. Что же можно предпринять с такими кустами томатов?

Если площадь и площадь питания позволяют растению дальше себя питать, хватает места для проветривания, то эти стебли можно оставить, и получить урожай дозировано, из той цветочной кисти, которая уже успела сформироваться на втором или третьем стебле.

Чтобы остановить рост второго и третьего стеблей, необходимо оставить сверху цветочной кисти 2-3 листа, а все, что находится выше, прищипнуть. Таким образом, удастся увеличить количество плодов на растении томата, и после того, как будет снята эта кисть, стебель можно будет удалить.

Если томаты растут достаточно плотно, сорта все в единичном количестве и не повторяются, и хочется собрать с каждого куста хороший урожай, то второй и третий стебель можно удалить. Но обязательно необходимо помнить, что любые удаления пасынков, стеблей, прищипывание макушек лучше проводить в утренние часы, в солнечную погоду.

Это необходимо для того чтобы раны на растениях успевали подсохнуть и затянуться, и на них не попадали болезнетворные микроорганизмы.