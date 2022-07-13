Россияне смогут наблюдать суперлуние сегодня

В Московском планетарии объявили, что сегодня 13 июля 2022 годау жителей России есть уникальная возможность наблюдать такое природное явление, как суперлуние.

Суперлуние - полнолуние тогда, когда Луна приближается к Земле по максимуму - россиянам предоставляется возможность понаблюдать в среду вечером, 13 июля 2022 года, на небе после 21:00.

Такую информацию сообщили в пресс-службе столичного планетария 12 июля.

13 июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние.

Исследователи поведали и о том, что немного левее полнолуния при ясной погоде можно увидеть будет Сатурн и Юпитер. Астрономы сообщили также, что...

Около полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец.

16 июня сообщалось, что 25 октября текущего года жители западносибирских и уральских районов Российской Федерации смогут наблюдать частичное солнечное затмение.

В РФ наибольшая его фаза будет в Ханты-Мансийском автономном округе. Предполагается, что жители Нижневартовска увидят самую большую фазу затмения.

В январе сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Питере Николай Железнов сообщил, что в 2022 годы жители российского государства увидят полное лунное затмение, 2 суперлуния и 4 звездопада.