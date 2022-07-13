Борисова попросила фанатов помочь ей материально

Известная российская ведущая Дана Борисова обратилась с просьбой к своим подписчикам. Оказалось, что знаменитости не хватает на жизнь.

Популярная в России телеведущая Дана Борисова осталась без гроша в кармане. Ситуация является настолько сложной, что она даже попросила о финансовой помощи у своих фолловеров в соцсетях.

Там звезда экрана оставила номер банковской карты и подчеркнула, что благодарна будет, если её подписчики не пожалеют даже 100 рублей каждый.

Ребят, просить неловко, впервые так делаю. Если есть возможность, скиньте элементарно по сто рублей, буду благодарна. Ну никак не вывожу, съемок не будет до сентября.

В бедственном положении знаменитость в некоторой мере оказалась и по той причине, что экс-супруг практически не помогает ей и дочери финансово.

Чтобы платить "копеечные" алименты на ребенка, нерадивый отец предоставляет липовую справку о доходах. Документация за месяц гласит, что отец дочери Борисовой получает всего 25 000 российских рублей.

Дана же утверждает, что ее бывший - генеральный директор компании, оборот в которой с начала года составляет 26 000 000 рублей.

Борисова утверждает, что от ответственности помогать своей дочке родитель уклоняется уже не первый год. При этом у него нет ни жены, ни детей, а живет тот с матерью. Со здоровьем у 42-летнего "обманщика" также всё в норме, то есть деньги не нужны с этой точки зрения.

Борисова не теряет надежды отстоять свои права в суде. Следующее судебное разбирательство по поводу назначено на 22 августа текущего года.

Хочется на своем примере помочь нашим одиноким мамам.

Такими словами Дана Борисовна завершила пост с призывом оказать ей финансовую помощь.