Опытные хозяйки рассказали, как закатать вкусные огурцы

Тебе попадались соления, от которых просто невозможно оторваться? Больше не придется выискивать их на рынке или в магазинах! Приготовь аппетитные огурцы на зиму самостоятельно.

По-волгоградски:

Этот рецепт я увидел в старом советском журнале уже несколько лет назад. Он мне понравился за оптимальное соотношения сахара и соли. Небольшое количество уксуса добавляет пикантности вкусу.

На 1 л воды я использовал:

соль поваренная — 45 г;

сахарный песок — 45 г;

уксус столовый 9% — 0,1 л;

Добавляю также лист смородины, зонтик укропа, лавровый лист и перец горошком. Подготовил банки объемом 0,5 л.

Придерживался порядка приготовления:

Взял огурчики среднего размера, тщательно их вымыл и замочил в холодной воде на пару часов.

Затем очень плотно уложил в банку и залил 500 мл кипятка. Оставил на пол часа.

Подготовил маринад. Для этого в теплой воде размешал сахар, соль, добавил зелень. Довел до кипения, влил уксус и оставил кипеть в течение 5 минут. Затем достал зелень. Ее можно выкинуть, поскольку все свои свойства она уже отдала маринаду.

Из банок с огурчиками вылил воду. Добавил лаврушку, перец горошком и чеснок. Аккуратно залил горячим маринадом, закрутил и убрал в темное место, предварительно укутав теплым одеялом. Оставил так на ночь и только потом спустил в погреб.

Постепенно огурчики приобрели изумрудный цвет. Зимой я достаю такую закуску и радую домашних, которые по достоинству оценивают хрустящие, кисло-сладкие огурцы.

Маринованные с хреном:

Этот рецепт позволяет получить более острую консервацию. Для него стараюсь брать только мелкие плоды или корнишоны.

Для приготовления на 0,5 л банку использую:

чеснок — 5 зубчиков;

перец горошком — 6 шт;

соль поваренная — 40 г;

сахар — 40 г;

лимонная кислота — 0,1 л.

Непосредственно в банку укладываю 2-3 листа хрена среднего размера. Добавляю зонтик укропа.

Приготовление происходит таким образом:

Огурчиками плотно наполняю банку. Добавляю все оставшиеся ингредиенты.

Довожу 3 л воды до кипения.

Заливаю содержимое.

Банки ставлю в чашу мультиварки и выливаю остатки воды.

Закрываю крышкой и выставляю режим пароварки на 10 минут.

Как только все готово, закатываю банки. Укутываю их теплым одеялом, убрав на сутки в темное место. Только спустя 24 часа опускаю в подпол.

Рецепт полностью безопасный, так вы не ошпаритесь. Огурчики очень хорошо пропитываются рассолом и настаиваются. Закуска получается изумительной.

По—болгарски:

Процесс приготовления такой же, как и у волгоградских. Единственное, перед тем, как закрутить банки, я добавляю 1 чайную ложку водки. Такие огурчики получаются очень хрустящими, пикантными и никогда не взрываются.

В заключение хочу сказать, что эти рецепты я готовлю уже длительное время. Все мои домашние в восторге и гости тоже. Огурчики всегда хрустят, никогда не бродят и не портятся.