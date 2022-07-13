Опытные хозяйки рассказали, как закатать вкусные огурцы
Тебе попадались соления, от которых просто невозможно оторваться? Больше не придется выискивать их на рынке или в магазинах! Приготовь аппетитные огурцы на зиму самостоятельно.
По-волгоградски:
Этот рецепт я увидел в старом советском журнале уже несколько лет назад. Он мне понравился за оптимальное соотношения сахара и соли. Небольшое количество уксуса добавляет пикантности вкусу.
На 1 л воды я использовал:
соль поваренная — 45 г;
сахарный песок — 45 г;
уксус столовый 9% — 0,1 л;
Добавляю также лист смородины, зонтик укропа, лавровый лист и перец горошком. Подготовил банки объемом 0,5 л.
Придерживался порядка приготовления:
Взял огурчики среднего размера, тщательно их вымыл и замочил в холодной воде на пару часов.
Затем очень плотно уложил в банку и залил 500 мл кипятка. Оставил на пол часа.
Подготовил маринад. Для этого в теплой воде размешал сахар, соль, добавил зелень. Довел до кипения, влил уксус и оставил кипеть в течение 5 минут. Затем достал зелень. Ее можно выкинуть, поскольку все свои свойства она уже отдала маринаду.
Из банок с огурчиками вылил воду. Добавил лаврушку, перец горошком и чеснок. Аккуратно залил горячим маринадом, закрутил и убрал в темное место, предварительно укутав теплым одеялом. Оставил так на ночь и только потом спустил в погреб.
Постепенно огурчики приобрели изумрудный цвет. Зимой я достаю такую закуску и радую домашних, которые по достоинству оценивают хрустящие, кисло-сладкие огурцы.
Маринованные с хреном:
Этот рецепт позволяет получить более острую консервацию. Для него стараюсь брать только мелкие плоды или корнишоны.
Для приготовления на 0,5 л банку использую:
чеснок — 5 зубчиков;
перец горошком — 6 шт;
соль поваренная — 40 г;
сахар — 40 г;
лимонная кислота — 0,1 л.
Непосредственно в банку укладываю 2-3 листа хрена среднего размера. Добавляю зонтик укропа.
Приготовление происходит таким образом:
Огурчиками плотно наполняю банку. Добавляю все оставшиеся ингредиенты.
Довожу 3 л воды до кипения.
Заливаю содержимое.
Банки ставлю в чашу мультиварки и выливаю остатки воды.
Закрываю крышкой и выставляю режим пароварки на 10 минут.
Как только все готово, закатываю банки. Укутываю их теплым одеялом, убрав на сутки в темное место. Только спустя 24 часа опускаю в подпол.
Рецепт полностью безопасный, так вы не ошпаритесь. Огурчики очень хорошо пропитываются рассолом и настаиваются. Закуска получается изумительной.
По—болгарски:
Процесс приготовления такой же, как и у волгоградских. Единственное, перед тем, как закрутить банки, я добавляю 1 чайную ложку водки. Такие огурчики получаются очень хрустящими, пикантными и никогда не взрываются.
В заключение хочу сказать, что эти рецепты я готовлю уже длительное время. Все мои домашние в восторге и гости тоже. Огурчики всегда хрустят, никогда не бродят и не портятся.
Опубликовано: Ангелина Крент
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