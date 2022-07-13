Поставки по «Турецкому потоку» превысили объемы украинского транзита

Объемы поставок по газопроводу «Турецкий поток» превысили те, которые «Газпром» прокачивает через Украину.

На период регламентного обслуживания «Северного потока» южная ветка стала основной для транзита российского газа в Европу.

Импорт нарастили в Румынии и Болгарии, которые принимают российский газ по свопу с азербайджанским топливом и СПГ из США или перекупают его у трейдеров.

На вторник по «Турецкому потоку» в Европу поставлялось до 45 млн кубометров в сутки. Такая же активность в поставках по черноморскому газопроводу фиксировалась в феврале.

Транзит российского газа через Украину по оценке «ГТС Украины» находится в районе 41 млн кубометров в сутки.

На время ремонта «Северного потока-1» «Турецкий поток» стал основным в поставках российского газа в Европу.