Огородники рассказали о посадках после уборки озимого чеснока

В конце июля заканчивается уборка зимнего чеснока, и можно решить, какие культуры высадить после него на грядки.

Чеснок выращивают почти на каждом дачном участке, многие любят его за противопростудные и антибактериальные свойства. Фитонциды вырабатываются чесноком и остаются в почве после сбора урожая.

Запомните: специалисты не рекомендуют высаживать более двух лет подряд одно и то же растение на одном месте или растения из этого же семейства. Чеснок относится к подсемейству луковых, поэтому нежелательно сажать лук-порей, репчатый лук, черемшу, галантусы и нарциссы.

Грядки после сбора урожая чеснока лучше обработать

Несмотря на то, что в почве могут остаться фитонциды, землю надо обработать и перекопать. Как правило, обрабатывают землю раствором медного купороса или препаратами фунгицидов (Фитоспорин – М, Бактофит, Трихоплант и другие).

Осенью я рекомендую на грядки вносить перегной или навоз.

Что можно посадить в июле:

Почти каждый дачник не любит чтобы грядка пустовала, сразу можно что-то еще посадить. Отличным вариантом будет посадить зелень. Перед посадкой надо удобрить почву комплексным составом. Руккола, укроп, петрушка, салат или сельдерей будут себя прекрасно чувствовать на бывшей чесночной грядке, а вы снова соберете урожай.

На заметку: в июле почва страдает от недостатка влаги, поэтому перед посадкой хорошо увлажните почву, а потом каждый вечер поливайте будущие растения теплой водой.

В июле неплохо будет посадить и редис или огурцы. Здесь важно выбрать скороспелый сорт, чтобы вы успели до конца лета собрать урожай.

Хорошим вариантом для чесночных грядок станет и пекинская капуста. Овощ будет крепким и крупным при правильном уходе.

Что посадим в августе:

В августе вы сможете добиться хорошего урожая редьки. Здесь могут подойти все известные сорта.

На заметку: редьку можно также высадить в тех местах, где раньше росли помидоры, огурцы и бобовые.

А осенью на чесночных грядках вполне можно посадить землянику садовую. Кусты будут крупными, зелеными и здоровыми, а ягода сочная и вкусная.

На следующий год в месте, где у вас ранее рос чеснок хорошо будут себя чувствовать: перцы, баклажаны, кабачки, тыква, клубника, огурцы, почти все бобовые и картофель.

Только вам решать, что вы будете сажать на своем участке, но, если вы сумеете прислушаться к моим советам, то урожай у вас будет богатый.