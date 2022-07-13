«Газпром» заявил, что не может гарантировать продолжение работы газопровода «Северный поток»

Российская газовая компания «Газпром» поставила под сомнение продолжение эксплуатации газопровода «Северный поток -1» из-за неясности с ремонтом турбин в Канаде.

«Газпром » пока не получил письменного подтверждения того, что отремонтированная турбина из Канады действительно будет доставлена Siemens , компании, ответственной за установку, говорится в заявлении российской группы в среду.

«В этих условиях "Газпром" не может гарантировать дальнейшую работу линии», сообщил оператор.

Ссылаясь на неисправную турбину, Россия уже в середине июня резко сократила поставки газа по балтийскому газопроводу. Затем турбину доставили на завод Siemens в Канаде для ремонта. Из-за канадских санкций против России изначально было неясно, можно ли вернуть отремонтированное устройство.

Тем не менее, правительство Канады дало добро на возврат турбины заказчикам в минувшие выходные. Группа Siemens объявила, что установит турбину как можно скорее.

«У «Газпрома» нет ни одного документа, позволяющего Siemens вывозить из страны газотурбинный двигатель, который в настоящее время ремонтируется в Канаде», — заявили в российской компании.

С понедельника ввиду регламентных работ газ по «Северному потоку-1» не поступает.